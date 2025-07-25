ضرر دبلوماسي... لابيد يهاجم قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن رفضه الشديد لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا القرار بأنه "خطأ أخلاقي وضرر دبلوماسي" لإسرائيل.

وفي بيان نشره لابيد، قال: "إعلان ماكرون هو مكافأة للفلسطينيين على أحداث 7 أكتوبر، وعلى دعمهم لحماس"، مضيفًا: "لا ينبغي أن يحصل الفلسطينيون على جائزة بسبب دعمهم للإرهاب".

فشل نتنياهو

وأضاف لابيد أن حكومة الاحتلال في تل أبيب الحالية بقيادة اليميني المتشدد بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية عن هذا الفشل الدبلوماسي، مؤكدًا أن "وجود حكومة فاعلة تقوم بالحد الأدنى من العمل الدبلوماسي كان كفيلًا بمنع هذا الإعلان الضار".

وتأتي تصريحات لابيد في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وعدد من العواصم الأوروبية، بعد إعلان فرنسا نيتها التقدم بطلب رسمي للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها نقطة تحول دبلوماسية تعكس عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة الدولية.

ويعد لابيد من أبرز الشخصيات المعارضة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقد دأب على انتقاد إدارته للملف الفلسطيني والعلاقات الخارجية، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية للحرب في غزة، والتي دخلت شهرها الحادي والعشرين، وسط اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

خوف من مواقف أوروبية مشابهة

وقد حذر لابيد من أن الاعترافات الأوروبية المتتالية بالدولة الفلسطينية تشكل سابقة خطيرة في حال لم تواجهها إسرائيل بسياسة خارجية فعالة وتواصل حقيقي مع العواصم الغربية.

ويأتي موقف لابيد متماشيًا مع التيار السياسي الإسرائيلي العام، الرافض بشدة لأي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية خارج إطار مفاوضات مباشرة، لكنه في الوقت نفسه استغل هذه التطورات لتوجيه انتقادات حادة لأداء حكومة نتنياهو التي يحملها مسؤولية العزلة الدبلوماسية المتزايدة لدولة الاحتلال، إسرائيل.