عزة لبيب: لم أتوقع أن أكون ممثلة .. وشخصيتي هادئة للغاية

استضافت الاعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة عزة لبيب.



وخلال اللقاء كشفت الفنانة عزة لبيب، تفاصيل جديدة عن بدايتها في المجال الفني ودخولها عالم التمثيل من اوسع ابوابه.



وقالت عزة لبيب، إن شخصيتي هادئة للغاية الجيد السيطرة على مشاعري والغضب من خلال قيادة السيارات او دخول المطبخ وطبخ الطعام وهذه الامور تساعدني في الوصول للهدوء والسيطرة على مشاعر الاحتقان والغضب.

وتابعت الفنانة عزة لبيب، لم اتوقع ان اكون ممثلة وكان حلمي العمل في مجال الطب البيطري.