مصطفى أبو شامة: جهود مصر تجاه غزة متواصلة ولا تتأثر بمحاولات التشويه

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنه لا شك أن الدور المصري دور ثابت وراسخ، نابع من إيمان عميق بحق الشعب الفلسطيني، ومن التزام مصر التاريخي بدعمه، وهو دعم لا يتوقف ولا يتأثر بأي محاولات للتشويه أو التقليل من شأنه.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تمارس ضغوطًا دبلوماسية مستمرة على عدة مسارات لضمان وصول المساعدات، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن جاءت عبر الأراضي المصرية، وأن الجهود المصرية أسفرت خلال اليومين الأخيرين فقط عن إدخال نحو 340 شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية والطبية.

وتابع: «القاهرة تتحرك مع أطراف عربية ودولية مختلفة لدفع المزيد من المساعدات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من أهالي القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة».

وفي سياق متصل، أشار أبو شامة إلى أن مصر لا تكتفي بالمسار الإنساني فقط، بل تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد السياسي، حيث تعمل على إعادة التفاوض بين الأطراف المعنية، وتسعى إلى فرض هدنة وإنهاء العمليات العسكرية، رغم تعثر المحادثات مؤخرًا بعد استدعاء الولايات المتحدة وإسرائيل لوفديهما للتشاور.

وأكد في ختام حديثه أن القاهرة لا تزال تثق في أهمية التحرك الدبلوماسي متعدد الأطراف، وأنها ماضية في جهودها السياسية والإنسانية مع مختلف الدول المعنية، من أجل وقف الحرب، وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.