حبس 9 متهمين.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة على كورنيش الإسكندرية

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس 9 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة المشاجرة التي شهدها شاطئ النخيل بمنطقة مدينة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية، الخميس الماضي والتي أثارت موجة من الجدل عقب تداول مقطع مصور يوثق الاعتداء.

ووفقًا لمصادر أمنية، وقعت المشاجرة بين عدد من العاملين بالشاطئ وعدد من المصطافين رواد الشاطئ استخدمت خلالها الشوم والحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وسط حالة من الذعر العام بالشاطئ.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، فيما يواجهون اتهامات تتعلق بالاعتداء البدني، وإثارة الشغب في مكان عام وتعريض حياة رواد الشاطئ للخطر.

ويُذكر أن شاطئ النخيل كان تابعًا لجمعية قاطني مدينة 6 أكتوبر، قبل أن تضمّه محافظة الإسكندرية عام 2023 وتؤجّره لمستثمر خاص، وكان يشهد الشاطئ تكرارًا لحوادث الغرق مسجلة بسبب الحواجز غير المطابقة للمواصفات.