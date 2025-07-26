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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تفتح باب التقديم لمسابقة أفضل مقال عن الأفلام القصيرة جدا

مهرجان VS-FILM
مهرجان VS-FILM
سعيد فراج

أعلنت أكاديمية الفنون وإدارة مهرجان VS-FILM عن فتح باب الاشتراك في النسخة الثانية من  مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا خلال الفترة من ٢٧ يوليو  وحتي ٢٠ سبتمبر 2025.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين في احتفالية تقام لهذا الغرض بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون يوم 14 أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، إن باب الاشتراك مفتوح أمام الدارسين والمواهب والنقاد من كافة الجنسيات العربية بدون استثناء.

وأضافت أن من  شروط المشاركة أن يكون موضوع المقال أو الدراسة عن الأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز الـ10 دقائق و  ألا يقل عمر صاحب المقال أو الدراسة عن 18 عاما وألا يكون البحث أو المقال سبق نشره عبر أي وسيلة صحفية  مطبوعة أو إلكترونية وأن يكون من وحي إبداعه الشخصي وألا يكون مقتبسا من مقالات أو دراسات إخري.

وأوضحت أن الاحتفالية التي تقام لتوزيع الجوائز ستتضمن تكريما لأكثر من شخصية نقدية بارزة قدمت الكثير من إبداعاتها في مجال النقد الفني وخاصة السينمائي منه 

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا، إن النسخة الأولي من المسابقة حققت مردودا سينمائيا ونقديا كبيرا وساهمت في ترسيخ صناعة الفيلم القصير جدا  لأن هذه النوعية من الأفلام تشكل  مستقبل صناعة السينما والدراما في العالم  خاصة بعد إنتشار المنصات الإلكترونية المختلفة التي فتحت شاشتها أمامها والكثير منها إتجه الي إنتاجها بخلاف التأثير السريع الذي يتركه الفيلم القصير جدا في مشاهده.

من جانبه كشف زياد باسمير  نائب رئيس المهرجان، أن الأعمال الفائزة يحصل  أصحابها على الجوائز المالية التي تصل قيمتها إلي نحو 30 ألف جنيه، كما ستنشر هذه المقالات والدراسات عبر حسابات المهرجان والإحتفاء بها في كافة المطبوعات التي يصدرها  خلال فترة انطلاقه هذا العام بين مدن السويس و الجلالة والعين السخنة بمشاركة أفلام من العديد من دول العالم.

وشدد على أن إدارة المهرجان والمسابقة كانت حريصة علي فتح باب المشاركة أمام كافة المواهب من الدول العربية حتى تتسع الدائرة ويكون هناك تنافسا قويا بين الدراسات والمقالات بهدف تنشيط الحركة النقدية بما يعود بالفائدة على إنتاجات الأفلام القصيرة جدا.

يشار الي أن الفائز الأول يحصل علي جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 10 ألاف جنيه والمركز الثالث علي 5 ألاف جنيه.

مهرجان VS FILM VS FILM الأفلام القصيرة الأفلام القصيرة جدا غادة جبارة أسامة أبو نار زياد باسمير

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