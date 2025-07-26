بينهم فتاتان.. حبس 6 أشخاص مارسوا البلطجة فى شبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 6 أشخاص من بينهم فتاتين لاتهامهم بممارسة البلطجة فى شبرا الخيمة .

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (مالك محل) ، بتضرره من قيام (6 أشخاص "بينهم فتاتين"– مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) بالتعدى عليه بالسب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أمام المحل ملكه لخلافات بينهم لسابقة عمل الفتاتين بالمحل ملكه وطرده لهما.

تم ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيروين) .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.