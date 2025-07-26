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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أجواء من الفخر والوعي.. نائب محافظ الأقصر يشارك فى أمسية مصر بين ثورتين

فى أجواء من الفخر والوعى نائب محافظ الأقصر يشارك فى أمسية مصر بين ثورتين
فى أجواء من الفخر والوعى نائب محافظ الأقصر يشارك فى أمسية مصر بين ثورتين
شمس يونس

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فى الأمسية الثقافية التى نظمتها مكتبة مصر العامة بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة بيت الثقافة والفنون والتنمية الشاملة وبيت الشعر تحت عنوان "مصر بين ثورتين 30 يونيو و23 يوليو" وذلك بمناسبة مرور 73 عامًا على ثورة يوليو المجيدة .


جاءت الأمسية ضمن فعاليات مهرجان الصيف بالمكتبة وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفى مدير الصندوق
بدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهورى أعقبه فقرات متنوعة من الإنشاد والعروض الفنية والمسرحية لفريق طلائع المكتبة وسط حضور مميز من القيادات الثقافية والمجتمعية والأدباء والمبدعين وأصدقاء المكتبة.

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته على الدور التاريخى للقوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن الوطن مشيرًا إلى أن ثورتى 23 يوليو و30 يونيو شكلتا محطات فاصلة فى استعادة الهوية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

كما أشار إلى أن أهداف ثورة يوليو لا تزال حاضرة فى الوجدان الوطنى من خلال مشروعات التعليم والصحة والتمكين، فى حين أعادت ثورة يونيو تصحيح المسار ودعم استقرار الدولة والمضى قدمًا نحو الجمهورية الجديدة بمشروعات قومية ومبادرات تنموية كبرى.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى محمد الشافعى إن ثورة 23 يوليو فتحت الباب نحو الاستقلال والكرامة، بينما كانت 30 يونيو تعبيرًا عن وعى شعبى حقيقى وإرادة لا تنكسر فى تصحيح المسار الوطنى.

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