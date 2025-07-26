حصل على 99.85% .. حفيد الإمام محمود شلتوت من أوائل الثانوية الأزهرية بسبب رؤيا

اعتمد الأزهر الشريف اليوم، نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وحصل الطالب علي محمد علي أحمد شلتوت، حفيد الإمام محمود شلتوت إمام الجامع الأزهر الأسبق، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، من منطقة البحيرة – معهد دمنهور، وحصل على 649 درجة – 99.85%.

وعبر حفيد الإمام محمود شلتوت، عن سعادته بهذا التفوق مؤكدا أن هذا النجاح قد تحققت به الرؤيا التي رآها في منامه عن أنه سيحصل على المركز الأول في امتحانات الثانوية الأزهرية.

كما أكد على أنه يمثل استكمال لمسيرة نجاح العائلة التي يرجع أصلها إلى إمام الجامع الأزهر محمود شلتوت في خمسينيات القرن الماضي.

وكشف الطالب علي محمد علي أحمد شلتوت، أنه كان يذاكر عدد ساعات مختلفة وكان يهتم بتحصيل الدروس أولا بأول حتى لا تتراكم عليه وتفرغ بشكل كامل للمذاكرة قبل الامتحانات بشهر.