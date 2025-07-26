حماس: الحركة تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية

أعلن قيادي في حركة حماس أن الحركة تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية ومرونة عالية، وذلك بحسب ماجاء في خبر عاجل على القاهرة الإخبارية.

اتفاق شامل بوقف العدوان

وقال القيادي إن الحركة حرصت على التوصل إلى إتفاق شامل بوقف العدوان على غزة، مضيفا: «نستغرب التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب بشأن موقف الحركة التفاوضي».

وفي وقت سابق؛ كشفت تقارير إعلامية أن حركة "حماس" عبّرت عن مخاوفها من احتمال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تهدف إلى تحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

اختراق من قبل قوات إسرائيلية

وأفادت مصادر مطلعة أن الحركة بدأت باتخاذ تدابير أمنية مشددة لمنع أي محاولة اختراق من قبل قوات إسرائيلية أو أي جهات أخرى للوصول إلى أماكن احتجاز الرهائن، سواء كانوا أحياء أم موتى، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".