أرتيتا يشيد بقدرات فيكتور جيوكيريس الهجومية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 63.5 مليون يورو، بخلاف حوافز إضافية مرتبطة بالأداء، وذلك في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي.

ورحب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، بالوافد الجديد، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدراته الهجومية.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء بالترحيب بفيكتور في نادينا.. أداؤه واستمراريته المذهلة يتحدثان عن نفسيهما، فيكتور لاعب سريع، قوي في التحركات الهجومية، ويملك سجلًا تهديفيًا لافتًا سواء مع الأندية أو المنتخب السويدي".

وأكد أرتيتا أن جيوكيريس يتمتع بقدرة كبيرة على تحويل الفرص إلى أهداف؛ بفضل تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وهو ما يجعله تهديدًا دائمًا لدفاعات الخصوم.

وأوضح: "نشعر بإثارة كبيرة إزاء ما يمكن أن يقدمه في تشكيلتنا الهجومية، ونتطلع بشغف للعمل معه في أقرب وقت ممكن".

وسيرتدي جيوكيريس القميص رقم 14 مع أرسنال، وهو الرقم الذي كان يحمله أسطورة النادي تيري هنري، مما يُضفي رمزية خاصة على انطلاقته المرتقبة في ملعب الإمارات.

ويأتي التعاقد مع الدولي السويدي في إطار مساعي أرسنال لتعزيز صفوفه الهجومية استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل، بعد الأداء القوي للفريق في المواسم الأخيرة تحت قيادة أرتيتا.

يُذكر أن جيوكيريس قدم موسمًا استثنائيًا مع سبورتنج لشبونة، حيث سجل 43 هدفًا وصنع 15 آخرين خلال موسم واحد، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى، قبل أن يحسم أرسنال الصفقة لصالحه.