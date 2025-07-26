وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم الأشقاء الأفارقة بالتشارك في نقل الخبرات

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن هناك قيادات أفريقية شابة لم ولن تعد تقبل بأن يكون هناك أي استغلال لمواردها من طرف واحد دون أن تفيد الطرف الإفريقي.

القيمة المضافة من خلال التصنيع

وأضاف وزير الخارجية خلال حوار تليفزيوني بقناة «النيل للأخبار» أن هذه الدول لم تعد ترغب في تصدير المواد الخام ولكن تريد القيمة المضافة من خلال التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بهذه الدول.

وأكد عبد العاطي على أن هناك دول أفريقية على مستوى رفيع من التقدم ونقل التكنولوجيا وعلى رأسها مصر، وبالتالي مصر ملتزمة بدعم الأشقاء الأفارقة من خلال التشارك في نقل الخبرات والتجارب الناجحة في عمليات التحديث والتطوير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.