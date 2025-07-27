تدخل النقابة أنقذ حياته.. طبيب الغربية يتجاوز أزمة عضة الكلب الصحية

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين مغادرة الدكتور علاء الصعيدي، الطبيب البيطري بمحافظة الغربية، مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، بعد تماثله للشفاء الكامل من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، نتيجة العقر من كلب أثناء تأدية عمله.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى، فقد استقرت حالة الدكتور الصعيدي الصحية تماماً، فقد كشفت الفحوصات أن ارتفاع درجة الحرارة الذي عانى منه كان بسبب إصابته بـ "الحمى المالطية". وقد استجاب الطبيب للعلاج المخصص واستعاد عافيته، مع توصية طبية بالراحة لمدة أسبوع ومتابعة حالته بالعيادة الخارجية.

ويأتي هذا التطور الإيجابي بعد تدخل عاجل من نقابة الأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، التي تكفلت بنقل الدكتور الصعيدي من مستشفى حميات المحلة إلى مستشفى دار الفؤاد وتغطية كافة نفقات علاجه.

وبهذه المناسبة، هنأت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور علاء الصعيدي على سلامته وتماثله للشفاء، متمنين له دوام الصحة والعافية.

كما تقدم النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بخالص الشكر لطاقم العلاج بالمستشفى وطاقم التمريض وشركة (ت - ك) للتأمين الطبي، للرعاية الطبية المتميزة.