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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر تطورات موقف حسام عبد المجيد في الزمالك.. تفاصيل مهمة

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
القسم الرياضي

اقترب حسام عبد المجيد، قلب دفاع الفريق، من الاستمرار فى الزمالك الموسم القادم، بعد فشل محاولته للرحيل وخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، رغم رفض اللاعب تمديد تعاقده الذى ينتهى بعد موسمين، حتى الآن.

وطلب البلجيكى يانيك فيريرا، مدرب فريق الزمالك، التعاقد مع جناح أيمن أجنبى لتعويض رحيل أحمد سيد زيزو وعدم وجود من يشغل هذا المركز فى الوقت الحالي، خاصة مع اعتماد المدرب على ناصر ماهر فى صناعة اللعب واللعب المحورى من وسط الملعب.

وعبر المدرب عن استيائه بسبب فشل التعاقد مع الفرنسى تيدى أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، الذى انتقل إلى الدورى السعودي، رغم وصول اللاعب للقاهرة وخضوعه للكشف الطبى عن طريق إدارة الزمالك الرياضية، قبل أن تفشل المفاوضات المادية، كما أثار عدم قدرة إدارة التعاقدات على إنهاء صفقة المغربى بلال ولد الشيخ، لاعب فوليندام الهولندي، تساؤل المدرب، الذى عقد جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، خلال معسكر الفريق فى العاصمة الإدارية، وطلب منه ضرورة إنهاء طلبات واحتياجات الفريق الفنية قبل انطلاق الموسم، رغم أن المدرب كان يرغب فى ضم جميع الصفقات خلال المعسكر، لدمج اللاعبين الجدد، ومنحهم فرصة التأقلم مع اللاعبين، ووعد المدير الرياضى بتوفير كل طلبات المدير الفنى قبل انطلاق الدورى وغلق باب القيد.

حسام عبدالمجيد الزمالك اخبار الزمالك نادي الزمالك جون ادوارد

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