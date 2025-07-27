مجلس إدارة منطقة الغربية لكرة السرعة يناقش خطة العمل للدورة الجديدة 2025 – 2028

عقد مجلس إدارة منطقة الغربية لكرة السرعة، اليوم، أولى اجتماعاته للدورة الجديدة 2025 – 2028، برئاسة الدكتور محمد صبحي القديم، وذلك لمناقشة خطة العمل المستقبلية للنهوض باللعبة على مستوى المحافظة.

اجتماع تنسيقي

حضر الاجتماع د. أمير رفعت شتا، نائب رئيس المنطقة، وكل من محمد عبد المعطي، والدكتورة منال البسيوني، و محمد حمدي شعير، أعضاء مجلس الإدارة.

واستهل الدكتور محمد صبحي الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مشيرًا إلى أهمية المرحلة المقبلة، والتي تشمل عدداً من المحاور أبرزها:

تنفيذ دورة تدريب وتحكيم تستهدف إعداد كوادر جديدة من المدربين والحكام.

استعداد الموسم الجديد

الاستعداد لتنظيم بطولة المنطقة للموسم الرياضي 2025 / 2026.

تعزيز التعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، ومنطقة الأزهر الشريف بالغربية.

استمرار تنظيم فعاليات رياضية مفتوحة في مراكز الشباب والأندية، دعماً لنشر اللعبة بالمحافظة.

اعتماد التشكيلات



كما تم اعتماد التشكيلات الإدارية للجان المنطقة، والتي جاءت على النحو التالي:

د. عامر المنسي: مدير تنفيذي.

هالة حلمي: مدير مالي.

محمد عوف: مستشار إعلامي.

ك. ناصر عابد: رئيس لجنة المدربين.

ك. عماد بشير: منسق لجنة الحكام.

افكار بناءة



وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس المنطقة عن شكره لأعضاء المجلس على أفكارهم البناءة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى رياضة كرة السرعة بالغربية.