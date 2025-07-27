اليوم.. منتخب مصر يُواجه أنجولا في بطولة أفريقيا لسيدات كرة السلة

يلتقى اليوم منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، مع نظيره أنجولا في بطولة الأفروباسكت، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار وأنجولا.



وتنطلق مباراة منتخب مصر لكرة السلة للسيدات أمام نظيره أنجولا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

كان المنتخب ألتقى أمس مع كوت ديفوار صاحب الأرض وخسر المباراة 75- 63 أمام صاحب الأرض والجمهور.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كلا من: جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر محلل أداء وإحصائي أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

وتُعد هذه المشاركة هي الخامسة عشرة لمنتخب مصر للسيدات في بطولة الأفروباسكت، حيث استهل مشواره بالفوز بأول نسختين في غينيا 1966 والجمهورية العربية المتحدة 1968، واستمر تواجده ضمن المراكز الثلاثة الأولى حتى نسخة 1977.