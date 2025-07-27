فيريرا يتمسك ببقاء صلاح مصدق في الزمالك ويرفض رحيله

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تمسك المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا باستمرار المدافع المغربي صلاح مصدق ضمن صفوف الفريق، ورفضه القاطع لفكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن فيريرا يرى في صلاح مصدق أحد العناصر الأساسية في تشكيلته للموسم الجديد، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه اللاعب في التدريبات والمباريات، ومعتبرًا إياه ركيزة دفاعية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي.

وطالب المدير الفني باستبعاد فكرة رحيل اللاعب نهائيًا، خاصة في ظل النقص العددي في خط الدفاع، حيث يضم الزمالك حاليًا كلًا من: محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد إسماعيل القادم من نادي زد، بالإضافة إلى أحمد حسام الغائب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباءً عن إمكانية رحيل اللاعب المغربي، في إطار خطة النادي لضم لاعب أجنبي جديد في الخط الأمامي، إلا أن رؤية فيريرا حسمت القرار لصالح بقاء اللاعب مع الفريق.