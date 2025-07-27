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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يخسر نهائي كأس أفريقيا للسيدات بصورة درامية

المغرب ضد نيجيريا
المغرب ضد نيجيريا
القسم الرياضي

قلبت سيدات نيجيريا الطاولة على نظرائهن المغربيات عندما حولن تخلفهن 0-2 في الشوط الأول إلى فوز مثير 3-2 على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط في المباراة النهائية للنسخة 13 من نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وتوجن باللقب العاشر في تاريخهن.

وقدم المنتخب المغربي شوطا أول رائعا وتقدم بهدفين لقائدته غزلان الشباك بتسديدة قوية من خارج المنطقة (ق13) رافعة رصيدها إلى 5 أهداف في صدارة لائحة الهدافات.

وأضافت سناء المسعودي الهدف الثاني بطريقة رائعة عندما تخلصت من إحدى المدافعات وسددت كرة زاحفة بيسراها على يسار حارسة المرمى تشيامكا نادوزي (ق24).

لكن نيجيريا عادت من بعيد في الشوط الثاني وفرضت سيطرتها على المجريات فقلصت الفارق عبر إيستر أوكورونكو في الدقيقة 64 من ركلة جزاء إثر لمسة يد للمدافعة نهيلة بنزينة، وأدركت التعادل بواسطة فولاشادي إيجاميلوسي إثر هجمة مرتدة أنهتها بمتابعة لكرة من مسافة قريبة داخل المرمى (ق71)، قبل أن تخطف البديلة جينيفر إيتشيجيني هدف الفوز بمتابعة لركة حرة جانبية بتسديدة من مسافة قريبة (ق88).

وحرمت نيجيريا المغربيات من الظفر باللقب الأول في تاريخهن في ثاني مباراة نهائية تواليا بعدما خسرن أمام جنوب أفريقيا 1-2 في عام 2022 في المغرب أيضا.

واستعادت نيجيريا التي أطاحت بجنوب أفريقيا من نصف النهائي، اللقب القاري في عاشر نهائي لها في البطولة القارية.

ويستضيف المغرب النسخة الرابعة عشرة أيضا في مارس المقبل، وستكون بمثابة تصفيات لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل

سيدات نيجيريا سيدات المغرب كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب ضد نيجيريا

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