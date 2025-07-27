الزمالك يقترب من تمديد عقد حسام عبد المجيد بعد رفض العروض الأوروبية

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اقتراب نادي الزمالك من تمديد عقد مدافعه حسام عبد المجيد، بعد فشل مفاوضات احترافه خارجيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح عبد الجواد أن حسام عبد المجيد، برفقة شقيقه الذي يتولى إدارة أعماله، رفضا العروض الأوروبية التي وصلت مؤخرًا، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض سواء للاعب أو لنادي الزمالك، بالإضافة إلى غياب أي مشروع رياضي واضح في تلك العروض، ما يجعلها غير مغرية من الناحيتين المالية والفنية.

وأكد أن اللاعب بات قريبًا جدًا من تجديد عقده مع الزمالك، حيث من المنتظر أن يعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، من أجل تعديل ورفع قيمة عقده، ليصبح ضمن الفئة الأولى داخل الفريق.

يأتي هذا التحرك في إطار سعي إدارة الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتجهيز العناصر المميزة للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة النادي في بطولات محلية وقارية.