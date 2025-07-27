متحدث الوزراء: افتتاح مشروعات تنموية جديدة في العلمين ورأس الحكمة وتخفيضات تصل لـ50% في معرض الإلكترونيات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت إلى مناطق العلمين والضبعة ورأس الحكمة، شهدت الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية هناك.

تسهيلات للانتقال إلى "شمس الحكمة" وتعاون بين الوزارات

وأشار" الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة ٦" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أنه تم تسهيل انتقال المواطنين إلى منطقة "شمس الحكمة" ،المجاورة لرأس الحكمة، وتوفير الخدمات ،والمرافق اللازمة، بما في ذلك المدارس.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء ،أن ذلك جاء نتيجة جهود مكثفة بين وزارة الإسكان، ووزارة النقل، ومحافظة مطروح ،لتيسير عملية الانتقال ،مؤكداً أن مشروع مدينة "رأس الحكمة الجديدة"، الذي تنفذه شركة إماراتية تحت إشراف مصري، يسير العمل فيه بشكل جيد.

معرض الصناعات بالعلمين وتخفيضات على المنتجات الإلكترونية

وأضاف "الحمصاني "،أن الدكتور مصطفى مدبولي افتتح اليوم أيضًا ،معرض الهيئة العربية للتصنيع "أتيكو" للصناعات الخشبية، بالإضافة إلى مصنع الإلكترونيات في مدينة العلمين، مشيرًا إلى أهمية هذه المعارض في تحويل العلمين إلى مدينة متكاملة المرافق، مع وجود خصومات تصل إلى 50%، على المنتجات الإلكترونية، وامتداد المعرض لمدة أسبوع.

و أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ،فيما يخص تخفيض الاسعار بشكل عام ،أن هناك خطة لزيادة المعروض من السلع، وتوفير المنتجات بكميات مناسبة، مع مراقبة الأسواق بشكل مستمر لمنع أي زيادات غير مبررة، وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين. مشدداً على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، لضمان وجود مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية.