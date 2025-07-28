الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل حجز مركز شرطة بلقاس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية .

بالفحص تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجارى على ذمة التحقيق فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ، وبتاريخ 26 الجارى شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى.

وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها فى وفاته جنائياً ، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

واضطلعت إعمالاً لشئونها بتكليف الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك .





