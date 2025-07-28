بعد انقطاع الكهرباء بالجيزة.. ملف صيانة المحولات وإنشاء محطات جديدة على مكتب الوزير اليوم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن ملف صيانة محطات الكهرباء على مكتب الدكتور محمود عصمت صباح اليوم، فقد طالب الوزير بتقرير شامل يناقشه اليوم عن إعداد خطة متكاملة لفحص وصيانة وإحلال كافة مكونات الشبكة القومية من كابلات أرضية وهوائية. بعد أزمة انقطاع الكهرباء بالجيزة لمدة قاربت على 30 ساعة.

خطة شاملة لاحلال المحولات المتهالكة وإنشاء محطات جديدة

وقال المصدر، إن الوزير غضب بشدة أمس وطالب المهندسة منى زرق بإعداد تقرير شامل عن السبب في هذه الأزمة والتى بدورها أشارت إلى قيام الشركة بعمل الصيانات اللازمة في حدود المتاح ولكن تهالك المحولات كان السبب الحقيقي وأكدت انه تم وضع خطة لاحلالها وتجديدها.

وطالب الوزير بوضع خطة شاملة تكون على مكتبه صباحا لحصر المحطات والمحولات المتهالكة ووضع خطة أيضا لإنشاء محطات كهرباء جديدة لاستيعاب زيادة الاستهلاك خاصة بمناطق الجيزة التى شهدت أعطال كثيرة وفصل للتيار نتيجة أعطال بمحولات الكهرباء.

كما سيناقش الوزير الميزانية التى وصلت لمليار جنيه تم رصدها منذ 2014 لتطوير شبكات نقل الكهرباء، وتنفيذ خطوط ومحطات جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الشبكة وإدخال نظام التحكم الآلي للتدخل الفوري وتقليل زمن انقطاع التيار.

وكانت مناطق عدة بمحافظة الجيزة تعرضت الانقطاع الكهرباء لمدة 30 ساعة نتيجة عطل بمحطة محولات جزيرة الذهب وتواجد الوزير في موقع إصلاح الكابل الكهربائي أمام محطة مترو ساقية مكى ،والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية.



وحرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الاصلاح وازالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الاعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر ال 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى،

نجحت الشبكة فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان امن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.