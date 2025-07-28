قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون إصابات.. انفجار مسيرة مفخخة في أربيل
أول ظهور للسيدة فيروز في عزاء نجلها.. شاهد
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
إصابة 10 فتيات وسائق في حادث تصادم ميكروباص بالمنوفية
الأزهر: إتاحة استخراج نتائج الثانوية بالدرجات من المناطق تيسيرًا على الطلاب
لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا 39400 ميجاوات
بشهادة معتمدة وفرص عمل فورية.. وزارة النقل تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا للسائقين
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة معلم مساعد علوم.. ويتيح التظلمات من الغد
الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي
الهند تهدم منازل آلاف العائلات المسلمة الناطقة باللغة البنجالية
7 مصريين يشاركون في سباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي بشأن راغب علامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

“من وراء الموج”.. الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على نتفليكس في 2025

نادين لبكي
نادين لبكي
نجلاء سليمان

نشرت نتفليكس تقريرها النصف سنوي، الذي ترصد فيه إحصائيات المشاهدات عبر منصتها خلال النصف الأول من 2025، ليكون فيلم من وراء الموج للنجمة نادين لبكي هو الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على المنصة في 2025 حتى الآن.

فيلم من وراء الموج كان قد بدأ إطلاقه على نتفليكس في 24 يناير الماضي، وفي 6 شهور أصبح الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على المنصة خلال النصف الأول من 2025، برصيد 10.8 ملايين مشاهدة (17.4 مليون ساعة)، في إحصائية شملت كل الأعمال على المنصة، سواء تم إنتاجها في 2025 أو في سنوات ماضية، حيث ذهبت أكثر من ثلثي  ساعات المشاهدة على المنصة إلى المحتوى غير الناطق بالإنجليزية.

من وراء الموج فيلم إثارة نفسي من إخراج ماتي براون وبطولة نادين لبكي وبطلي كفرناحوم زين وريمان الرافعي وزياد بكري، ويحكي الفيلم قصة عائلة تتكون من 4 أفراد، تجد نفسها مشردة على جزيرة مجهولة، تصارع تقلبات الطقس ومستقبلًا مجهولًا في مواجهة الواقع القاسي وإيجاد سبيل للنجاة. 

وفي تصريح مشترك، قال المنتجان جيانلوكا شقرا وماريو جونيور حداد "رغم كل التحديات والتوقعات السائدة في الصناعة، أصبح من وراء الموج الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على نتفليكس، ليس بسبب حجم السوق أو خوارزميات المنصة، بل بفضل قوة قصته وشغف الفريق الذي عمل عليه، سواء الأداء الواقعي والمؤثر للأخوين الحقيقيين زين وريمان الرافعي، إلى جانب نادين لبكي وزياد بكري، بالإضافة إلى التصوير السينمائي الآسر لجيريمي سنيل، الذي ساهم في تجاوز الحدود واللهجات والتوقعات أيضًا. 

في عالم يُعاني من الحروب والتهجير القسري وأزمات اللاجئين المتفاقمة، لا سيما في العالم العربي، لامس من وراء الموج وترًا إنسانيًا مشترك، فلم يقدم مجرد مساحة للتأمل، بل جسد رابطًا حقيقيًا، إنه تذكير نادر بأن القصص الأصيلة القادمة من الهوامش قادرة على تحريك العالم".

ويعتبر من وراء الموج هو التعاون الثاني بين شركة فرونت رو ونتفليكس بعد فيلم أصحاب ولا أعز، الذي يعتبر أول فيلم عربي من الإنتاجات الأصلية لنتفليكس، واستطاع أن يكون الأكثر مشاهدة في عدة دول عربية وغير عربية طوال شهور طويلة منذ إطلاقه على المنصة في 2022.

نادين لبكي نتفليكس كفر ناحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

الزمالك يفتح ملف بديل "أوكو" لحسم صفقة الجناح الأيمن الأجنبي

كوكا

تفاصيل تطورات موقف أحمد نبيل كوكا في الأهلي

بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو ورئيس لجنة الـMMA يشهدان بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالإمارات

بالصور

رينج روفر تتخلى عن الشنطة الأمامية في سيارتها الكهربائية الجديدة

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

3 علامات تدل على نقص المغنيسيوم

3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم

علامات الحزن الشديد.. أحدث ظهور لفيروز في توديع نجلها زياد الرحباني

فيروز
فيروز
فيروز

رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم الزبادى
رجيم الزبادى
رجيم الزبادى

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد