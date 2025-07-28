أحمد موسي: نتنياهو مرشد جماعة الإخوان في الخارج

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاحتلال الاسرائيلي يتحكم في جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من الناحية الفلسطينية، مشيرا إلى ان نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يروج بان مصر هي التي تمنع دخول المساعدات من ناحية قطاع غزة ويساعده في ذلك العديد من اللجان.

واكد موسى خلال تقديمه حلقه اليوم من برنامج على مسؤوليتي ان الكتائب الالكترونية تساعد نتنياهو في ترويج احاديثه حول ان مصر هي من تقوم باغلاق معبر رفح، لافتا الى ان الاحتلال الاسرائيلي لا يستطيع الاقتراب من مصر بسبب التفات الشعب خلف القياده والجيش.

وأوضح موسي، أن قوة الجيش المصري هي حائط الصد ضد مخططات المجرم نتنياهو، لافتا إلى ان هناك تعاون كبير بين جماعة الاخوان ونتنياهو وجيش الاحتلال.

وأكد موسى أن نتنياهو هو بمثابة مرشد جماعة الإخوان بالخارج.