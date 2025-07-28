أحمد موسي مهاجم خليل الحية: قاعد في فنادق 17 نجمة ويعمل لدى نتنياهو

اكد الاعلامي احمد موسى ان عددا من الابواق الارهابيه تشن هجوما على الدوله المصريه لايهام البعض ان مصر تريد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

واضاف موسى خلال برنامج على مسؤوليتي على فضائيه صدى البلد ان الارهابي خليل الحيه ينفذ تعليمات ومخططات المجرم نتنياهو وتشويه صورة مصر وايهام البعض ان مصر تريد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه.

ووجه موسى حديثه الى خليل الحيه قائلا يا خليل في 300 مستشفى في مصر استقبلت الفلسطينيين المصابين في القطاع مصر هي اول داعم للقضيه الفلسطينيه.

وتابع موسى يا خليل لو عايز تخش قطاع غزه تعالى واحنا هندخلك في شاحنه بدل ما انت قاعد في فنادق 17 نجمه بتاكل وتشرب وسايب الفلسطينيين بيموتوا من الجوع.