قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: الاعتراف بدولة فلسطين سيزيل حماس
ضياء رشوان: مظاهرات 20 أكتوبر وقفة وطنية وامتداد لتاريخ من التضحيات قدمها المصريون
ضياء رشوان: مصر حائط الصد أمام حملات التشويه.. والرئيس السيسى أول من رفض التهجير
نشأت الديهي: حديث خليل الحية عن معبر رفح تكرار لخطاب الاحتلال والإخوان
أبو العينين في مؤتمر الجيزة: الجبهة الوطنية يساند الدولة في معركة البناء وتدعم مرشحيها... وموقف مصر من فلسطين ثابت ورافض للتهجير
يوسف معاطي: محمد هنيدي كوميديان خطير.. ولازم يدخل مرحلة جديدة
مؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة.. أحمد رسلان: الاصطفاف خلف الرئيس السيسي واجب وطني
الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية للكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية
لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية العاجلة للكابتن حسن شحاتة
فوزي عبد الكريم: تمكين الشباب أهم إنجازات الدولة المصرية آخر 10 سنوات
نشأت الديهي: الرئيس السيسي أكد وقوف مصر دائمًا بجانب الفلسطينيين
مهندسين وفنيين وصرافي تذاكر.. آخر موعد للتقديم على وظائف المونوريل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسامة قابيل: الابتلاء أول دليل على محبة الله لعبده

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل
أحمد سعيد

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الابتلاء في حياة الإنسان ليس نقمة، بل هو أول دليل على محبة الله لعبده، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه"، مؤكدًا أن هذه اللحظات من البلاء تكشف للإنسان معادن نفسه، وتجعله يعيد النظر في علاقته بالله واحتياجاته الحقيقية.

أسامة قابيل: الابتلاء يفتح للعبد بابًا من الفهم والتسليم

وأوضح الدكتور أسامة قابيل خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الابتلاء يفتح للعبد بابًا من الفهم والتسليم، ويكشف له من يحبونه بصدق، كما يبرز له جوانب من قوته الداخلية لم يكن يدركها، مبينًا أن "الابتلاء حب كبير من ربنا، لا يشعر به إلا من تعلقت روحه بالله وكان له رصيد إيماني قوي".

وأضاف الدكتور أسامة قابيل "الابتلاء لا يغيّر القدر، لكن الرضا والصبر يغيرانك أنت.. والجزاء على حسب الموقف"، مشيرًا إلى أن من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، محذرًا من التذمر المستمر والجزع، فالصبر وإن كان مرًّا في طعمه إلا أن عاقبته أحلى من العسل.

وأكد الدكتور أسامة قابيل أن الرضا هو السبيل الأصيل للتعامل مع الأقدار، داعيًا كل من يمر بابتلاء أن يتذكر أن "القدر واقع لا محالة، فاختر طريق الرضا وابشر بالفرج"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"، موضحًا أن الجزاء الإلهي للصابرين ثلاثي الأبعاد: "صلوات من ربهم، ورحمة، وهدى".

وتابع الدكتور أسامة قابيل "كل من مر بابتلاء سيكتشف لاحقًا أن في قلب كل محنة منحة عظيمة، وأن بعد الصبر فرجًا كبيرًا، لأن الله لا يبتلي إلا من أحب، ولا يترك قلبًا لجأ إليه دون أن يهديه ويواسيه".

الدكتور أسامة قابيل أسامة قابيل الابتلاء الابتلاء في حياة الإنسان الابتلاء يفتح للعبد محبة الله لعبده محبة الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

نورزاد محمد هاشم- ضحية الإهمال

نورزاد هاشم صاحبة الـ 23 عاما.. دخلت المستشفى روحا خرجت جـ ثة

وزارة الصحة

الصحة:لجنة متخصصة لتقصي تفاصيل وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة

خالد يوسف

هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر

لحوم فاسدة

ضبط 11 طنًّا من مصنّعات وهياكل ومفروم دواجن ودهون فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم 3×3

زيزو

مشجع أهلاوي يهدي زيزو بورتريه مميزا يحمل شعار الأهلي.. والفيديو يتصدر مواقع التواصل

الاسماعيلي

الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع زد بلقاء ودي اليوم

بالصور

محافظ الدقهلية يتواصل مع المواطنين من خط الشكاوى لحل أزمة مياه الشرب بالمنصورة

بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين

سرطان وعقم واضطراب هرمونات.. كوارث استخدام الأطفال للمكياج والحنة| تفاصيل

مكياج الاطفال
مكياج الاطفال
مكياج الاطفال

يعالج الديدان ويمنع السرطان.. فوائد خارقة لتناول التمر على الريق

التمر
التمر
التمر

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

فيديو

حقيقة ارتباط هدي المفتي

هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

المهندسة نورزاد

خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد