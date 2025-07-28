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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سألوني الناس.. إليسا تغني لـ زياد الرحباني في يوم جنازته

إليسا
إليسا
قسم الفن

أحيت الفنانة إليسا، حفلا غنائيا، مساء اليوم الإثنين 28 يوليو، ضمن سلسلة حفلات أعياد بيروت. 

وحرصت إليسا على غناء أغنية “سألوني الناس” للفنانة الكبيرة فيروز، وألحان الفنان الراحل زياد الرحباني؛ تكريما له بعد رحيله ودفنه اليوم. 

ولم تتمكن إليسا، من حضور جنازة زياد الرحباني، اليوم، بسبب حفلها في بيروت، وقامت بالغناء من ألحانه؛ تكريما له في يوم وداعه، في موقف مؤثر مع الجمهور. 

إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

 

كلمات أغنية “أنا سكتين”

ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

إليسا الفنانة إليسا زياد الرحباني فيروز

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