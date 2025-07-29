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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أتقدم بأحرّ التعازي.. وائل كفوري ينعى زياد الرحباني

الرحباني
الرحباني
يارا أمين

نعى المطرب وائل كفوري، الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وعبّر عن حزنه الشديد لفقدانه.

وكتب وائل كفوري عبر حسابه الخاص بموقع إكس: "ببالغ الحزن والأسى، أتقدّم من السيدة فيروز وعائلة الفنان الراحل زياد الرحباني وكلّ محبّيه بأحرّ التعازي والمواساة، له الرحمة والحياة الأبدية ولعائلته الصبر والسلوان".

وفاة زياد الرحباني 

وتوفي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني صباح السبت الماضي  26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.

 
وكشفت وسائل إعلام لبنانية، صباح السبت 26 يوليو، عن وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني -ابن الفنانة فيروز- عن عمر يناهز الـ 69 عاما.

وعانى زياد الرحباني، قبل وفاته من مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.

تعرض الرحباني لوعكة صحية شديدة تمثلت في ضيق حاد في التنفس وتعب عام، فتم نقله إلى مستشفى خوري في بيروت. وعند وصوله، تبين أن مرض الكبد أثر أيضًا على عضلة القلب، وأدخل في غرفة العناية الفائقة إثر أزمة قلبية حادة.

وحرصت الفنانة الكبيرة فيروز علي حضور مراسم الصلاة علي جثمان نجلها الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، داخل كنيسة رقاد بجبل بكفيا بلبنان.

واحتشد جمهور الفنان الراحل زياد الرحباني ، أمام ساحة المستشفي التي يرقد بها بمنطقة الحمراء، تمهيدًا لبدء مراسم القداس  عليه.

وائل كفوري زياد الرحباني إكس فيروز مرض تليّف الكبد

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