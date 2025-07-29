إجراءات قانونية.. مأمورية من الترحيلات تنقل رمضان صبحي إلى نيابة الجيزة

تتولى مأمورية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة نقل اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية بعد القبض عليه فجر اليوم الثلاثاء في مطار القاهرة الدولي.

ويعرض رمضان صبحي على النيابة الكلية بجنوب الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحكم الصادر ضده بتهمة التزوير والاتفاق مع شاب على أداء الامتحانات بدلا منه في معهد للسياحة بمدينة أبو النمرس.

كانت النيابة العامة بالجيزة، أمرت بحبس شاب وفرد أمن متهمين في واقعة أداء الامتحانات بمعهد للسياحة بدلا من اللاعب رمضان صبحي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيام الأول بأداء الامتحان وقيام الثاني بتسهيل دخوله للمعهد.

وأمرت النيابة بضبط صاحب كافية شهير بمنطقة المقطم لتورطه في الواقعة، كما أمرت باستدعاء اثنين من الموظفين يعملان بالمعهد لمثولهم أمام جهات التحقيق للاستماع الى إفادتهم حول الواقعة، وكلفت لجنة من الطب الشرعي بفحص الكارنيه المزيف الذي استخدمه الشاب لدخول الامتحان بدلاً من رمضان صبحي، ومطابقتها بالكارنيهات التي يتم استخراجها من المعهد

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة أبو النمرس، من “عصام.ع”، وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بدائرة القسم، وبرفقته “يوسف م”، ٢٣ سنة، حيث اتهم الأول الثاني بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي، وأداء الامتحانات بدلاً عنه.

وكشف وكيل المعهد في أقواله أمام جهات التحقيق عن إنه في أثناء مراجعة تحقيق الشخصية للطلاب قبل الامتحان تبين له قيام الشاب بانتحال صفة اللاعب والمقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.

وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بضبط متهم يعمل فرد أمن بمعهد للسياحة والفنادق، لتسهيله دخول شاب لأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وكشفت التحقيقات مع المتهم تورط صاحب مقهى شهير في الواقعة، وهرب حينما علم بملاحقة رجال الشرطة له.

ومن جهته كان نفى رمضان صبحي، وجود أي علاقة تجمعه بالشخص الذي تم ضبطه داخل لجنة الامتحان.

وأكد نادي بيراميدز في حينها عبر بيان إعلامي نفي اللاعب رمضان صبحي نفياً قاطعاً أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق ولم يتم إخطاره بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه.