قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وفرنسا توحدان الجهود لدعم الدولة الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي
4 وظائف مطلوبة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.. الشروط وطريقة التقديم
البيت بقى كوم تراب.. انهيار منزل بطنطا والبحث عن شخصين تحت الأنقاض | قرار عاجل من المحافظ
خطة نتنياهو الجديدة بشأن غزة.. نافذة دبلوماسية أخيرة أم بداية لفرض واقع جديد؟
فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية
ننشر تقرير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة بشروع طالب في إنهاء حياة زميله
ثالث قوافل زاد العزة.. انطلاق 1300 طن من المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة
إصلاح المحطة للمرة الثانية.. الكشف عن موعد عودة الكهرباء بالجيزة رسمياً
اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
تواصل تدفق المساعدات المصرية إلى غزة في اليوم الثالث من مبادرة "زاد عزّة"
مصر والسويد على خط السلام .. دعم متبادل لتسوية القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة الاقتصادية
ضبط المتسبب.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة ربة منزل نتيجة حادث سير بالمقطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إجراءات قانونية.. مأمورية من الترحيلات تنقل رمضان صبحي إلى نيابة الجيزة

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ندى سويفى

تتولى مأمورية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة نقل اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية بعد القبض عليه فجر اليوم الثلاثاء في مطار القاهرة الدولي. 

ويعرض رمضان صبحي على النيابة الكلية بجنوب الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحكم الصادر ضده بتهمة التزوير والاتفاق مع شاب على أداء الامتحانات بدلا منه في معهد للسياحة بمدينة أبو النمرس. 

كانت النيابة العامة بالجيزة، أمرت بحبس شاب وفرد أمن متهمين في واقعة أداء الامتحانات بمعهد للسياحة بدلا من اللاعب رمضان صبحي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيام الأول بأداء الامتحان وقيام الثاني بتسهيل دخوله للمعهد.

وأمرت النيابة بضبط صاحب كافية شهير بمنطقة المقطم لتورطه في الواقعة، كما أمرت باستدعاء اثنين من الموظفين يعملان بالمعهد لمثولهم أمام جهات التحقيق للاستماع الى إفادتهم حول الواقعة، وكلفت لجنة من الطب الشرعي بفحص الكارنيه المزيف الذي استخدمه الشاب لدخول الامتحان بدلاً من رمضان صبحي، ومطابقتها بالكارنيهات التي يتم استخراجها من المعهد

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة أبو النمرس، من  “عصام.ع”، وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بدائرة القسم، وبرفقته “يوسف م”، ٢٣ سنة، حيث اتهم الأول الثاني بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي، وأداء الامتحانات بدلاً عنه.

وكشف وكيل المعهد في أقواله أمام جهات التحقيق  عن إنه في أثناء مراجعة تحقيق الشخصية للطلاب قبل الامتحان تبين له قيام الشاب بانتحال صفة اللاعب والمقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.

وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بضبط  متهم يعمل فرد أمن بمعهد للسياحة والفنادق، لتسهيله دخول شاب لأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وكشفت التحقيقات مع المتهم تورط صاحب مقهى شهير في الواقعة، وهرب حينما علم بملاحقة رجال الشرطة له.

ومن جهته كان نفى رمضان صبحي، وجود أي علاقة تجمعه بالشخص الذي تم ضبطه داخل لجنة الامتحان.

وأكد نادي بيراميدز في حينها عبر بيان إعلامي نفي اللاعب رمضان صبحي نفياً قاطعاً أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق ولم يتم إخطاره بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه.

رمضان صبحي اللاعب رمضان صبحي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس ينشر صورة جديدة أثناء وجوده على شاطئ البحر ..شاهد

فعاليات تراثك ميراثك محور مصر

عرض أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور ضمن فعاليات «تراثك ميراثك»

خالد سرحان

أغير سكرين موبايلي فين.. خالد سرحان يسخر من خناقة عمرو دياب وتامر حسني

بالصور

شيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب تعطل محركاتها فجأة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

التهاب الكبد.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية
التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية
التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية

أصغر سيارة كهربائية من هوندا قادرة على إمداد منزلك بالطاقة

سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one

قلبى ليك للأبد.. هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع| صور

قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد