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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جالطة سراي يعطل انتقال موراتا لكومو بطلب مالي ضخم.. وفابريجاس متمسك بضم المهاجم الإسباني

موراتا
موراتا
إسلام مقلد

أثار نادي جالطة سراي التركي أزمة في طريق انتقال المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف كومو الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، بعدما تمسك بمطالبه المالية لإنهاء إعارة اللاعب مبكرًا، رغم رغبة اللاعب وناديه الجديد في حسم الصفقة.

وكان موراتا قد انضم إلى جالطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، مع بند يسمح للنادي التركي بشراء عقده نهائيًا، أو تمديد الإعارة حتى صيف 2026، وهو ما جعل النادي التركي يتمسك بحقوقه في الصفقة، ويطالب بتعويض مالي لفسخ الإعارة قبل موعدها.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير نيكو شيرا، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن جالطة سراي طلب الحصول على مبلغ قدره 5 ملايين يورو كتعويض مالي نظير السماح لموراتا بالرحيل إلى كومو أو ميلان وإنهاء الإعارة، مشيرًا إلى أن نادي كومو عرض فقط مليوني يورو، وهو ما رفضه الجانب التركي حتى الآن.

ورغم التعثر المالي، يصر سيسك فابريجاس، المدير الفني لنادي كومو، على التعاقد مع موراتا ليكون المهاجم الأساسي للفريق في الموسم المقبل، خاصة في ظل سعي النادي الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ" لتأمين عناصر ذات خبرة دولية تعزز من حظوظه في البقاء والتألق بين الكبار.

وتترقب جماهير كومو مآلات المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يتحرك النادي الإيطالي لرفع قيمة عرضه أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع أتلتيكو مدريد، المالك الأصلي لعقد موراتا، في محاولة للضغط على جالطة سراي أو التوصل إلى تسوية مالية تُنهي الجدل وتُمهّد الصفقة المنتظرة.

نادي جالطة سراي جالطة سراي التركي ألفارو موراتا كومو الإيطالي

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