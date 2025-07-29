إعلام عبري: الجيش اقترح خطة تتضمن احتلال مناطق جديدة في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن رئيس الأركان عرض على الحكومة خططا جديدة لعمليات الجيش في غزة،وأن الجيش اقترح خطة تتضمن احتلال مناطق جديدة في قطاع غزة.



وأوضح أن خطة الجيش تتضمن حصار مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع ومنطقة المواصي، وأن مسؤولون في الأجهزة الأمنية قالوا إن الخطط الجديدة للجيش بقطاع غزة قد تلحق الأذى بالمحتجزين.



وأشاد وزير الخارجية والهجرة بالتطور اللافت فى العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة الأخيرة والذى سيتم ترجمته عبر ترفيع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.