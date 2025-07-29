الحالة حرجة | دخول لطفي لبيب المستشفى للمرة الثانية .. خاص

تعرض الفنان لطفي لبيب لوعكة صحية مجدداً و تم نقله للمستشفى.

كشف مصدر مقرب من الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ" لموقع صدى البلد" الإخباري: “الفنان لطفي لبيب في العناية المركزة، الحالة حرجة و غير مستقرة ادعوله ، تم نقله للمستشفى يوم الاحد الماضي بعد تعرضه لنزيف حاد في الرئه ، و في العناية المركزة ادعوله "

يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع “صدى البلد” بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.