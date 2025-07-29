علاء عز: الأوكازيون سيشمل جميع السلع وليس الملابس وحدها

أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسع في الأوكازيون المقبل ليشمل مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية، وليس الملابس فقط كما كان معتادًا.



وأوضح عز أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى لضمان تقديم تخفيضات حقيقية ومستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطن.

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وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التوسع في الأوكازيون هو تحقيق خفض مستمر في الأسعار وليس مجرد تخفيضات موسمية مؤقتة.

وأكد أن التنسيق بين الاتحاد والحكومة سيضمن نجاح هذه المبادرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.