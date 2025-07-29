الرئيس السيسي يثمن تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أثمن تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأؤكد على ان إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في اقرب وقت دون قيد او شرط. وأجدد موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط..

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