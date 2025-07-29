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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يثمن تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أثمن تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأؤكد على ان إعلان بريطانيا عن هذا القرار  هو الخطوة الصحيحة على مسار  استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،  واتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في اقرب وقت دون قيد او شرط. وأجدد موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط..

https://www.facebook.com/share/p/171vMZTrmm/?mibextid=wwXIfr

الرئيس السيسي الاعتراف بالدولة الفلسطينية رئيس وزراء المملكة المتحدة

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