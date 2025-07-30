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ذكاء اصطناعي وحاسبات وطب بيطري وسياسة واقتصاد|مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق الكليات 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ذكاء اصطناعي وحاسبات وطب بيطري وسياسة واقتصاد|مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق الكليات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن بدء تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها (النظام الحديث والنظام القديم)، وسط استعدادات مكثفة من مكتب التنسيق لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين النظامين الدراسيين.
بدء تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 من  الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.


تنسيق المرحلة الأولى 2025


أعلنت الوزارة عن تنسيق المرحلة الأولى 2025 وفقًا للحدود الدنيا التالية:
الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام الحديث:
الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853.
الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577.
الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073.
إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة


وعند المقارنة الحد الادني للعام الحالي بالعام الماضي نجد ارتفاع طفيف في الحد الادني للشعبتين الادبية والعلمية، لذلك سنري ارتفاع الحد الادني للكليات عن العام الماضي .
 

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025


وفي هذا التقرير سوف نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الجامعات 2025 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.
 
التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة.


كلية الطب 93.8%. 
كلية طب الأسنان 92.6 %.
كلية الصيدلة 91.9%.
كلية الهندسة 89.4%.
كلية الحاسبات والمعلومات 86.3% رياضة.
كلية التمريض85.4% .


توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة بوجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض والعلوم مستشهدا بالعام الماضى التي توفر بها عدد كبير من كليات القمة ومنها الطب البيطري  والحاسبات والذكاء الاصطناعي وسياسة واقتصاد.
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي تنسيق الجامعات المرحلة تنسيق الجامعات

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