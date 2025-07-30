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غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور

تظلمات الثانوية العامة 2025
تظلمات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

نشر أحد طلاب الثانوية العامة ويدعى زياد علي سعيد محمد جويلي من دمنهور ورقم جلوسه 1524091  ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة لوزارة التربية والتعليم و رئاسة مجلس الوزراء ، أكد خلالها أنه أثناء اطلاعه على أوراقه في مادة الكيمياء بمقر تظلمات الثانوية العامة 2025 ، فوجئ بتغيير اجاباته ببعض الأسئلة في البابل شيت

ووثق الطالب استغاثته بصور من داخل مقر تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم ، حيث صور ما كتبه في ورقة ملاحظات محضر تظلمات الثانوية العامة قائلا :

- في السؤال 35 اجابتي الصحيحة د وتم تغيير الإجابة من احد معدوم الضمير
- في السؤال 39 : اجابتي الصحيحة ج وتم تغييرها أيضا

وأضاف الطالب في ملاحظاته المدونة رسمية بمحضر تظلمات الثانوية العامة 2025 : بالنظر الى شكل علامة × التي دونتها بنفسي في السؤال13 و 37 يتضح انه مختلف عن شكل العلامة التي تم وضعها من شخص مجهول في السؤالين 35 و 39 ، برجاء النظر فقط وسوف تلاحظوا خحم الدمار الشامل في المنظومة .. أملنا الأخير رأي اللجنة الفنية وحسبي الله ونعم الوكيل والله ولي التوفيق 

 ولم يكن هذا هو المنشور الوحيد على فيس بوك الذي يتحدث عن هذه الشكوى الا ان عددا اخر من الطلاب كتب منشورات على فيس بوك بنفس الشأن .

رد وزارة التربية والتعليم 

ينتظر جميع أولياء الامور والطلاب رد رسمي من وزارة التربية والتعليم لحسم الجدل المثار ونفي واثبات صحة الشكاوى و الاستغاثات و المنشورات المتداولة من متظلمي الثانوية العامة 2025 … وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم أي رد أو بيان رسمي بشأن ما يتم تداوله. 

35 ألف طالب يسجلون على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 حتى الآن
 

ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن باب التظلمات سيظل مفتوحاً أمام الطلاب حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه سيتم التعامل بعدالة تامة مع الطلاب المتظلمين ، مشددة على أن أي طالب ستثبت تظلمات الثانوية العامة 2025 أحقيته في درجات زيادة سيحصل عليها فوراً .

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم ، هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 الذي سجل عليه الطالب طلب تظلمه

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا 

 نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم سوف تكشف عن مدى أحقية الطالب المتظلم في الحصول على درجات زيادة كانت غير محسوبة له في نتيجة الثانوية العامة 2025 من عدمه. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة حصول الطالب على درجات زيادة مستحقة له في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم ، سيكون من حقه استرداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 

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