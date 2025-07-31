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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي القاضي تخطف الأنظار من سيارتها

مي القاضي
مي القاضي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وخطفت مي  القاضي ، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة  من سيارتها مرتدية بلوزة لافته  باللون الأبيض ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها ،


وكانت قد كشفت الفنانة مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.

مي القاضي صور مي القاضي اطلالات النجوم

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