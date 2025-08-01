التصريح بدفن جثة فكهاني لقى مصرعه في مشاجرة ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة فكهانى لقى مصرعه في مشاجرة مع آخر بقرية الرملة المتابعة لمدينة بنها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع محمود . س . ع 33 سنة فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى إدعاء مشاجرة مع شخص آخر .

وانتقلت قوة أمنية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشخص آخر هارب سدد له طعنات نافذة فى الصدر وأسفل البطن بقرية الرملة بمدينة بنها نقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولقى مصرعه أثناء محاولات إنقاذه داخل المستشفى وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم.