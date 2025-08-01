دون خسائر فى الأرواح .. السيطرة على حريقين بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريقين داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة وأحد العقارات بمدينة العبور في المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح وتم تحرير محضر بالحريقين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الحماية المدنية في القليوبية يفيد ورود بلاغ بوقوع حريقين في وقت واحد، وانتقلت أجهزة الدفاع المدني والحريق لمكان البلاغين، وتبين أن الحريق الأول في عزبة المرجوشي بشبرا الخيمة دائرة قسم أول حيث ورد البلاغ من مواطن بانبعاث أدخنة من منزل وتوجهت على الفور سيارة إطفاء بهتيم.

وتبين عقب الوصول أن الحريق في غرفة داخل شقة بالطابق الثاني علوي في عقار مكون من ثلاث طوابق والشقة غير مسكونة وتمام الإخماد ولا يوجد مصابين أو وفيات.

كما تبلغ من قسم أول العبور الجديدة أمام عماره 255 بعمارات المجد دائرة القسم بوجود حريق في أحد الكابلات الكهربائية بالشارع نتيجة ماس كهربائي وتم توجيه سيارة إطفاء وعقب الوصول تبين أن الحريق في الكابل نتيجة ماس كهربائي وتم الفصل بمعرفة فني الكهرباء وعمل اللازم.