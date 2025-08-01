إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بقليوب

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الدائري في نطاق منطقة منطي – دائرة مركز قليوب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريقين داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة وأحد العقارات بمدينة العبور في المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح وتم تحرير محضر بالحريقين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الحماية المدنية في القليوبية يفيد ورود بلاغ بوقوع حريقين في وقت واحد، وانتقلت أجهزة الدفاع المدني والحريق لمكان البلاغين وتم السيطرة عليهما.