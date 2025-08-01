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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين يمارسان أعمال الدجل والسحر داخل مقابر أوسيم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على شخصين لقيامهما بممارسة أعمال الدجل والسحر بالمقابر في دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذ الشأن وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول(سائقان) طرف ثان (شخصان) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وبمواجهة الطرف الأول أقرا بأنه حال سيرهما بدائرة المركز شاهدا الطرف الثانى يقوما بوضع لفافات ورقية مدون عليها عبارات غير مفهومة بإحدى المقابر ، وتمكنا من الإمساك بهما بمساعدة الأهالى وصرفهما.

وبمواجهة الطرف الثانى قرر أحدهما بوجود مشاكل عائلية بمنزله فإستعان بالأخر والذى أوهمه بوجود أعمال سحر وقدرته على فكها وإصطحبه للمقابر لدفن لفافات تحوى طلاسم.. إلا أنهما فوجئا بتعدى الأهالى عليهما وتصويرهما وبث المقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى وصرفها عقب ذلك من المكان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ممارسة أعمال الدجل السحر اخبار الحوادث

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