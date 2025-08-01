محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي.. ويعقد لقاء مع المواطنين

أدَّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية .

وعقب أداء الصلاة عقد المحافظ لقاءً استعرض فيه أهم شكاوى ومطالب المواطنين موجهًا بما يلي:

- تكثيف جهود مديرية الأوقاف في تنفيذ أنشطة دعوية وفتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد خلال الإجازة الصيفية وتعظيم الدور الدعوي والمجتمعي للمساجد.

١- حظر مواكب المركبات المصاحبة لحفلات الزفاف والالتزام بالآداب والتعليمات المرورية وعدم تعطيل حركة المرور ، والتزام أصحاب قاعات الحفلات بالمستوى المناسب للصوت وعدم التسبب في الإزعاج بالمنطقة المحيطة بالقاعة.

٢-الاستعداد لتفعيل مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" وتشكيل لجان بكل قرية لجمع زكاة التمور.

3- بحث موقف المحال التجارية بسوق البساتين ومدى جدية المنتفعين منها وطرح غير المستغل منها.

4- دراسة موقف أرض المحكمة القديمة أمام المجمع الإسلامي وعرض مقترحات الاستفادة منها.

5- حصر أراضي المتخللات الزراعية أقل من ٥ أفدنة وإتاحتها للجار حال توافق أصحاب الأراضي المجاورة أو طرحها بالمزاد بينهم.

6-تخصيص وقت بخطبة الجمعة للتوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام السيئ لأجهزة الإتصال ؛ للحفاظ على النشء.

7-استمرار الخدمة الصحية بمستشفى الخارجة بنفس الجودة والانتظام؛ لحين تنفيذ انتقال التبعية إلى جامعة الوادي الجديد.

8- سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من توصل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك أعمال رصف الطرق الداخلية بالمدن؛ لاستعادة المظهر الحضاري للمدن.