نجم برشلونة يكشف موعد تمديد عقده مع البلوجرانا

أكد الهولندي فرينكي دي يونج تجديد عقده بعد فوز برشلونة الودي على إف سي سيؤول الياباني.

يدخل الهولندي الأشهر الاثني عشر الأخيرة من عقده الحالي، لكن برشلونة حريص على حسمه قبل بداية الموسم الجديد.

أفادت التقارير أنه سيُعرض عليه عقد حتى عام ٢٠٢٨، وقال إنه سيوقع قريبًا.

قال دي يونج للصحفيين: "لم أجدد عقدي، وإلا لعلمتم".

وأضاف: "لكنني سعيد جدًا في برشلونة، وحسب علمي، برشلونة سعيد بي، لذا سأجدد عقدي في النهاية".

دي يونج ليس اللاعب الوحيد في برشلونة الذي أكد مؤخرًا نيته تجديد عقده. فقد أعلن المدافع جولز كوندي أيضًا أنه سيوقع على تمديد عند عودة الفريق إلى برشلونة بعد جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد.