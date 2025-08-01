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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب 20 سنة يستضيف الاتصالات غداً في مباراة ودية

منتخب ٢٠ سنة
منتخب ٢٠ سنة
حسام الحارتي

يدخل اليوم المنتخب  الوطني تحت 20 سنة معسكرا مغلقا بفندق المنتخبات الوطنية استعدادا لخوض مباراة ودية مع الفريق الأول بنادي الاتصالات فى السابعة مساء غد السبت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

تأني المباراة ضمن استعدادات الفريق لكأس العالم تحت ٢٠ سنة فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين ضمن مجموعة تضم: تشيلي واليابان وايرلندا.

وتضم القائمة التى أعلنها الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب ٣٣ لاعبا هم: عبد المنعم تامر، وأحمد وهب، وأحمد منشاوي، ومحمد ريشه فى حراسة المرمى، ومحمد إبراهيم، ومحمد عوض، وأحمد عابدين، وعبد الله بوستنجي، ومعتز محمد، ومعاذ عطية، وعبد الحميد أحمد، ومحمود لبيب، ومؤمن شريف، ومهاب سامي، وأحمد كاباكا، ومحمد السيد، وأحمد وحيد، وسيف سفاجا، ورضوان حمزاوي، وعلي إيهاب، وكريم أحمد، ومحمد عبد الله، وعمر معوض، وحامد عبد الله، وأحمد شرف، ومحمود صلاح، وياسين عاطف، وأحمد ناجي، ويوسف صابر، وأدهم كريم، ومحمد هيثم، وحسن صابر، وأيمن أمير.

وكان المنتخب قد أدى تدريباته اليوم صباحا.

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