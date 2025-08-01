الزمالك يواصل الاستعداد للدوري بالخسارة 3-1وديا من بروكسي

انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بين الزمالك وبروكسي على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بخسارة الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم إيشو و حسام عبد المجيد و محمد إسماعيل و مصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيف جعفر و آدم كايد و عبد الحميد معالي و عمرو ناصر و أحمد شريف.

تقدم بروكسي في الدقيقة السادسة وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجربة مجموعة أخرى من اللاعبين في ودية بروكسي اليوم، بعد مشاركة مجموعة أخرى في مباراة الأمس أمام غزل المحلة