رئيس رابطة البريميرليج يحسم الجدل: لا تقليص لعدد أندية الدوري

حسم ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الجدل المتصاعد بشأن المقترحات التي تطالب بتقليص عدد أندية البريميرليج من 20 إلى 18 نادياً، مؤكدًا رفض الرابطة القاطع لأي ضغوط قد تدفعها لاتخاذ مثل هذا القرار، الذي يرى أنه لا ينبغي فرضه على البطولة الأعرق في العالم.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC Sport، قال ماسترز بشكل قاطع: "لا أعتقد أنه ينبغي إجبارنا على اتخاذ هذا القرار"، مشيرًا إلى أن الرابطة ترى أن عدد الفرق الحالي يمنح الدوري زخماً تنافسياً فريداً ومكانة تجارية لا مثيل لها.

تأتي هذه التصريحات قبل أيام من انطلاق موسم 2025/2026 المقرر له 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من تتويج نادي تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية على حساب باريس سان جيرمان، في نهائي مثير أُقيم أواخر يوليو، وهو ما عمّق من حالة الجدل بشأن ضيق جدول المباريات والضغط المستمر على اللاعبين.

ويُعد نادي تشيلسي من أكثر الفرق الإنجليزية تضررًا من ازدحام المباريات، إذ امتد موسمه حتى 13 يوليو الماضي، ما أجبر لاعبيه على الاكتفاء بإجازة قصيرة للغاية، في وقت تشير فيه أصوات عدة إلى أن الكرة الإنجليزية باتت تقترب من "حد الخطر" على مستوى اللياقة البدنية وصحة اللاعبين.

هذا الازدحام المتواصل كان قد دفع رودري، نجم مانشستر سيتي، لإطلاق تحذير صريح في سبتمبر الماضي من أن اللاعبين "على وشك الإضراب" بسبب تصاعد عدد المباريات في مختلف البطولات، ما يؤثر على أدائهم ويعرضهم للإصابات.

وعلى صعيد متصل، يُذكر أن رابطة الدوري الفرنسي اتخذت بالفعل خطوة عملية بهذا الشأن، حين أعلنت في الموسم الماضي تقليص عدد فرق "ليغ 1" من 20 إلى 18 فريقاً بداية من موسم 2023-2024، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط وتقليص عدد الجولات.

لكن رغم تلك السوابق الأوروبية، لا يبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز في وارد السير على النهج نفسه، حيث تتمسك الرابطة بنظام الـ20 فريقاً، الذي تعتبره أحد أركان نجاحها التسويقي والفني، وتراه ضرورياً لضمان التنوع التنافسي والإثارة المستمرة طوال الموسم.