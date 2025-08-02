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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يختتم ودياته استعدادًا للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة مبارياته الودية بمواجهة فريق بروكسي، ليصل إجمالي اللقاءات الودية إلى ست مباريات، خاضها ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

 وبدأت سلسلة الوديات أمام أورنج، تلتها مباريات ضد رع، الشمس، وادي دجلة، غزل المحلة، وأخيرًا بروكسي.

مباراة افتتاحية مرتقبة أمام سيراميكا

يفتتح الزمالك مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة سيراميكا كليوباترا، في لقاء مقرر إقامته الجمعة المقبلة في الثامنة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

صفقات الزمالك: سباق مع الزمن

يسعى مسؤولو الزمالك إلى حسم ملف التعاقدات الصيفية قبل غلق باب القيد المقرر يوم الأربعاء المقبل، الموافق 6 أغسطس. وشهدت الأيام الأخيرة مفاجأة من الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تمسك باستمرار المغربي صلاح مصدق والتونسي سيف الدين الجزيري حتى يناير المقبل على الأقل، ما أثر على خطة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب.

الجفالي يعرقل التعاقد مع جناح أجنبي

في ظل تمسك فيريرا بالجزيري ومصدق، بات الاستغناء عن التونسي أحمد الجفالي هو الحل الوحيد لتوفير مكان لقيد لاعب أجنبي. إلا أن الجفالي يرفض الرحيل على أمل الحصول على فرصة جديدة، ما يهدد تأخر ضم جناح أجنبي جديد.
 

خيار فلسطيني لتعويض التعثر

مع تعثر رحيل الجفالي، بدأ المدير الرياضي جون إدوارد في التحرك نحو خيار بديل، يتمثل في التعاقد مع لاعب فلسطيني يُعامل كمحلي. ويبرز اسما عدي الدباغ، مهاجم ريال شارلروا، وأوجستين منصور، لاعب جواراني الباراجواياني، كأبرز المرشحين لدعم الخط الهجومي خلال الساعات المقبلة


 

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