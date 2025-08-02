الزمالك يفتح باب المفاوضات مع الفلسطيني عدي الدباغ لتدعيم الهجوم

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي شارلروا البلجيكي، دخل ضمن حسابات النادي لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك بدأت التواصل بالفعل مع وكيل اللاعب لمعرفة موقفه من الانتقال إلى القلعة البيضاء، خاصة في ظل رغبة النادي في ضم مهاجم أجنبي جديد، ولكن بشرط حسم ملف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري أولًا، سواء بالبيع أو الإعارة، لإفساح المجال لقيد لاعب أجنبي آخر.

وأشار إلى أن ترشيح الدباغ جاء عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وتمت متابعة اللاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل اللجنة الفنية بالنادي.

ويبلغ عدي الدباغ من العمر 26 عامًا، وينتهي تعاقده مع نادي شارلروا بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أن رحيله عن الفريق البلجيكي يتطلب موافقة رسمية من ناديه الحالي، ولا يمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر.