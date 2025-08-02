تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم بملعب مختار التتش، قبل أن يتجمع الفريق بالكامل فى الرابعة من عصر غد الأحد فى ملعب استاد السلام، لخوض مباراتين وديتين: الأولى أمام منتخب الشباب فى السادسة مساء، ثم مواجهة بتروجت فى التاسعة مساء.

وسيمنح الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى، جميع اللاعبين فرصة الظهور فى المباراتين بالكامل بهدف زيادة الحمل البدنى قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر لها السبت المقبل فى انطلاق مسابقة الدورى.

وأكد الجهاز الطبى جاهزية جميع اللاعبين باستثناء إمام عاشور، الذى يحتاج إلى 10 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية، بعد أن أجرى جراحة كسر الترقوة، ومروان عطية الذى يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية، بعد أن أجرى جراحة الفتاق الرياضى.