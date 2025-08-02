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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شراكة تنموية بين البنك الأوروبي ومستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
ولاء عبد الكريم

عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقاءً موسعًا مع مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور قيادات القطاع الصناعي وممثلي المؤسسات الإنتاجية المحلية. وجاء اللقاء بتنظيم من جمعية مستثمري جمصة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل صبرة.

وقال المهندس أحمد إسماعيل صبرة، رئيس الجمعية، إن اللقاء يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة تنموية حقيقية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية، من خلال توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تضمن اللقاء عرضًا تفصيليًا من جانب وفد البنك الأوروبي حول الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك، ومنها الاستشارات الفنية والتدريب الإداري، إلى جانب برامج تحسين الحوكمة والتخطيط المالي وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع جودة الأداء داخل المصانع والمنشآت الصناعية.

البنك الأوروبي الإعمار جمصة

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