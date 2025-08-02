يحيى عطية الله يقترب من العودة للوداد بعد موافقة سوتشي الروسي

كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاجئ في مستقبل الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، والذي لعب سابقًا للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد ضم عطية الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من سوتشي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قبل أن يغادر صفوف المارد الأحمر عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن نادي سوتشي وافق على عرض رسمي من الوداد الرياضي المغربي لضم اللاعب، معتبرًا أنه العرض الأفضل من بين عدة عروض تلقاها النادي الروسي.

وأشار التقرير إلى أن يحيى عطية الله بات قريبًا جدًا من التوقيع للوداد، وهو النادي الذي لطالما حلم بالعودة إلى صفوفه.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الوداد وسوتشي تسير في الاتجاه الإيجابي، ومن المرجح أن تُحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.